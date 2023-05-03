聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，童婚現象正在減少，但減少速度過緩以致未來300年仍將有此問題；此外，受疫情、全球衝突和氣候變化影響，童婚下降趨勢可能出現反轉。

聯合國兒童基金會發表了一份報告，報告主要作者卡帕（Claudia Cappa）向法新社表示：「我們在放棄童婚習俗方面確有進展，特別是在過去10年。不幸的是，此一進展仍不足夠。」

聯合國兒童基金會估計，如今有6.4億名女孩和婦女在18歲以下就已結婚。目前，估計每年有1200萬女孩成為兒童新娘。

過去25年，童婚現象持續減緩：1997年，20至24歲的年輕女性有25%是在18歲前結婚。2012年，這個數字下降到23%；而在2022年，此數字已降至19%。

儘管如此，聯合國兒童基金會的報告指出，此數字代表到了2030年，預料約900萬名女孩嫁出去。

卡帕警告：「按照目前速度，可能需要等300年才能消弭童婚現象。」這些婚姻大多數涉及12至17歲的女孩。

童婚問題雖有進展但相當脆弱，聯合國兒童基金會擔心Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、全球衝突和氣候變化影響日益加劇，恐將抹煞這得之不易的成果。

聯合國兒童基金會表示，僅Covid-19一項因素，就可能導致2020至2030年間，出現額外的1000萬件未成年婚姻。

聯合國兒童基金會負責人羅素（Catherine Russell） 在一份聲明中說：「世界被重重危機吞沒，這些危機正粉碎弱勢兒童的希望和夢想，尤其是本應成為學生，而不是新娘的女孩。」

在這樣的危機下，家庭認為被迫將小孩嫁出去是一種安全手段。

報告指出，「雖然童婚明顯侵犯兒童權利，但它常被家庭視為對女孩的『保護』措施，提供經濟、社會，甚至人身保護。」

這也是家裡少張嘴吃飯的一種方式。

從地理上看，南亞是女童結婚率下降的主要驅力。然而，南亞今天仍占6.4億童婚婦女約45%，僅印度就佔了1/3。

聯合國兒童基金會特別關注撒哈拉以南的非洲狀況，這個地區的童婚現象似乎正逆勢成長。

報告表示，「那裡的女孩現正經歷世上最高的童婚風險，1/3的女孩在18歲之前結婚。」預計到了2030年，當地的兒童新娘數量將增加10%。