長相甜美可愛的基隆女中簡湘玲入選跆拳道國手，將於今年8月代表國家出賽世大運。（基隆女中提供／張志康基隆傳真）

長相甜美可愛的基隆女中簡湘玲入選跆拳道國手，將於今年8月代表國家出賽世大運。（基隆女中提供／張志康基隆傳真）

日前落幕的全國中等學校運動會中，國立基隆女中跆拳道選手簡湘玲在跆拳道品勢項目中，拿下個人及團體賽的金牌。今年高三的簡湘玲不僅為她的高中生涯留下最光榮的紀念外，她也入選了世界大學運動會國手，預計將於今年8月出征。

在今年的全中運中，基隆市代表隊的表現非常亮眼，共獲得了5面金牌。其中，基隆女中的簡湘玲不僅獲得了跆拳道品勢個人賽的金牌，也在團體賽中，與隊友謝恩慈、葉伃晴共同拿下了團體賽金牌。

基隆女中校長陳明印表示，學校一直積極為學體育班的學生們爭取資源，不管是向基隆市政府申請運動選手輔導照顧計畫經費、基層訓練站經費、亮點選手奪金計劃及潛優選手黃金計畫，另外也向教育部體育署，爭取學生學習輔導措施計畫經費，期能給簡湘玲及所有體育班學生有好的生活照顧及訓練環境。

其實，簡湘玲從幼稚園大班開始，就接觸跆拳道運動，不僅2015年就獲得全國少年跆拳道錦標賽第一名，她在就讀成功國中時，也獲得了2020年全國跆拳道品勢錦標賽國中女子黑帶第一名，當年也獲選國手，原本有機會代表國家赴丹麥出戰世界錦標賽，但因為疫情取消，失去站上世界舞台的機會。

簡湘玲的教練簡育南說，她升上高中後，除每天學校的訓練時間外，她的父親還會在放學後，開車送她到新北市跆拳道館接受教練訓練。隨著在中運會獲得雙金，她也入選世大運國手，目前已經到左營的國家訓練中心積極訓練、備戰，將在8月代表國家出賽。