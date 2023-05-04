南韓男子天團EXO上月才以8人完整體舉行11周年粉絲見面會，並積極準備回歸，沒想到成員Kai(金鍾仁)驚傳將在下周四入伍服役，昨(3)日Kai在IG開直播時，便忍不住流下男兒淚，直呼：「好可惜」，而原因竟是韓國兵務廳突然修改規定，令大批粉絲相當難過。

經紀公司SM娛樂3日在官方社群平台KWANGYA CLUB拋出震撼彈，宣布Kai即將入伍服役，「雖然Kai正在準備今年EXO回歸，但由於兵務廳變更規定，得在5月11日進入陸軍訓練所，接受基礎軍事訓練後，作為社會服務要員(類似替代役)代替服役。」並表示尊重Kai本人低調入伍的想法，因此不會公開時間、地點，當天不會舉辦任何公開活動。

SM娛樂發布公告，表示Kai將在5月11日入伍。(圖/KWANGYA CLUB)

Kai昨(3)日晚間開直播，向粉絲傳達這件事，說著說著便流下淚來，表示自己8歲開始跳舞，14歲當上練習生，後來因緣際會之下便成為歌手，這次其實準備了很多，沒想到突然收到服兵役的通知，「我覺得很可惜，但想一想當完兵，再展示給大家看就好啦，我又不會消失」，接著透露入伍前會做完該做的工作，「休息沒什麼意義，等跳不了舞，唱不了歌後，到時再休息就好」，最後提醒粉絲好好生活。

現年29歲的Kai今年3月才發行第三張迷你專輯《Rover》，拿下solo出道首個一位，且所屬EXO原定今年以8人完整體出專輯，未料竟跑出Kai服兵役的變數，對此，SM娛樂表示新專輯將在整理內容之後，立刻通知大家，並謝謝大家的支持。