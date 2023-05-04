宸鴻第一季合併營收約173.24億元，相比前一季減少20.53％、年減30.96％，由於產品組合變化，毛利率略增至3.99％，營業損失約1.02億元，本業虧損縮小，稅後純益約1.02億元，稅後每股純益約0.25元。
TPK-KY宸鴻第一季本業續虧
觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）公布第一季財報，筆電、平板需求疲弱，營收探底，本業續虧，在業外收益加持之下，稅後純益約1.02億元，稅後每股純益約0.25元。
觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）公布第一季財報，筆電、平板需求疲弱，營收探底，本業續虧，在業外收益加持之下，稅後純益約1.02億元，稅後每股純益約0.25元。
宸鴻第一季合併營收約173.24億元，相比前一季減少20.53％、年減30.96％，由於產品組合變化，毛利率略增至3.99％，營業損失約1.02億元，本業虧損縮小，稅後純益約1.02億元，稅後每股純益約0.25元。
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