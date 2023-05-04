宸鴻第一季合併營收約173.24億元，相比前一季減少20.53％、年減30.96％，由於產品組合變化，毛利率略增至3.99％，營業損失約1.02億元，本業虧損縮小，稅後純益約1.02億元，稅後每股純益約0.25元。

《國際產業》日航慘虧3年 2022財年賺錢
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連虧8年 燦星旅今年第一季終於轉盈
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