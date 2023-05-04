BluSmart Mobility有兩成股權是在BP（英國石油）旗下的創投部門BP Ventures手中。目前整間公司身價約在2.5億美元的BluSmart，主打清潔與安全，只有成立大概3年半的時間。

BluSmart在2019年12月創立後，馬上就遭新冠病毒所困並歷經慘澹經營時期。不過，目前情況已大幅好轉，BluSmart現在的事業版圖，已在印度前兩大城市德里以及邦加羅爾內蔓延開來。

面對同業Ola以及Uber為數眾多的大車隊，BluSmart表示，對手一來不是純電動車業者，而是傳統燃油與新能源都有，對想要搭乘純電網約車的民眾來說不太公平。再來，這兩個叫車平台都在賠錢，絲毫沒有單位經濟（unit economics）可言。

過去3季期間，營收狂增3倍的BluSmart，也協助辦理車貸業務，並與工作夥伴合建充電基礎建設。同時，也跟太陽能專業公司GenSol Engineering合力打造電動車輛。預計BluSmart在明年的車隊總數，可從目前約3,500輛，大增3倍至1萬輛左右。