Here’s to big month of May for Riley Greene



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賽揚獎強投韋藍德（Justin Verlander）因上背肌拉傷，只能待在傷兵名單迎接本賽季，今（5日）終於首次穿著大都會球衣亮相，韋藍德先發主投5局被打出5支安打失2分，繳出5次三振及1次保送，不過大都會全場遭到老虎投手群壓制，只擊出3支零星安打，最終以0比2被老虎完封，系列賽慘遭3場橫掃，韋藍德也吞下本季首敗。

韋藍德2020年賽季因為動了TJ手術，幾乎缺席了近2個賽季，不過上賽季強勢復出，以18勝4負、1.75自責分率，拿下生涯第3座投手賽揚獎，幫助太空人再次奪得世界大賽冠軍，韋藍德賽季結束後成為自由球員並轉戰大都會，不過因受傷緣故，韋藍德延遲了自己在新球隊的首秀。

繼薛爾瑟（Max Scherzer）之後，韋藍德同樣以對陣老東家作為回歸首戰，首局似乎仍在找回場上感覺，遭到了格林（Riley Greene）2分炮襲擊，沒想到就因為這一擊決定勝負，韋藍德全場就只失這2分，大都會打線遭到老虎先發羅瑞格茲（Eduardo Rodriguez）玩弄，他主投8局只被敲2安，飆出9次三振，拿下本季第3勝。

大都會本季出賽32場，吞下6次被完封與美聯球隊皇家並列最多，上賽季他們獲得鴨蛋的場次只有8場，大都會近9場只有2勝7負，戰績跌到16勝16負的5成勝率，對目標奪冠的大都會來說，目前成績只能打上不及格。