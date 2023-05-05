李李仁、鄭元暢、劉品言今（5日）出席實境節目《社長之路》開播記者會，現場製作糖葫蘆給來賓們分享，3人的合作無間，劉品言在享用糖葫蘆時，不小心噴汁到李李仁身上，畫面有趣又有點18禁，主持人關韶文反應超快，開黃腔笑喊：「真的是言社長了。」

鄭元暢（中）趕緊拿衛生紙替李李仁（右）擦拭臉上的汁液，劉品言則在一旁笑翻。（粘耿豪攝）

李李仁、鄭元暢、劉品言其實早在《光露營就很忙了》合體，笑稱這回沒有磨合期，默契好得不得了。他們隨節目開著「移動商店」的小貨車，到台灣各地賣東西，李李仁透露營業額其實賺不少錢，但扣掉成本之後，淨利只剩1千、甚至幾百元，令3人皆感受到：「做生意不容易。」

李李仁讚劉品言的人緣很好，到哪都有好友會送東西給他們吃，3人經常一起小酌，他通常擔任風紀股長，12點前就會趕劉品言、鄭元暢去睡覺，有機會看到酒後吐真言的部分嗎？李李仁笑說除非節目有偷架機器。

李李仁（左起）、劉品言、鄭元暢在節目中開小貨車到各地賣東西。（粘耿豪攝）

談到曲折過程，劉品言說日前在嘉義賣東西時，爬上貨車後，下面的小椅子卻倒了，差點要掉下來，還好平時有健身，雙手撐在上面、懸在半空等李李仁解救她，李李仁笑說：「本來要扶她下來，但手拖住她屁股的話，畫面也情色，還好她有穩住自己。」

李李仁（左起）、劉品言、鄭元暢今天出席《社長之路》開播記者會，直說3人默契超好。（粘耿豪攝）

劉品言曾說要一邊賣東西、一邊尋覓新對象，卻在小貨車開到新竹科學園區時重感冒，錯過認識科技新貴的機會，李李仁、鄭元暢也被她傳染，鄭元暢還嚴重到入院打點滴。他們說，假設節目有下一季，期盼能出國賣台灣的東西，杜拜、歐洲、日本，或是劉品言的主場「巴黎」都可以，屆時她就可以自己去找桃花。《社長之路》5／7起，每周日晚間8點在東森綜合台播出。