首波梅雨鋒面報到，氣象局今（7）日對全台10縣市發布大雨特報，雨區集中在中部地區，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享截至中午12時的雨量累積圖，表示「中部山區雨量近百，大進帳，南部山區小進補」，預告今天下午到明天下午，中、南部還會有一陣一陣雨勢。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文指出，截至中午12時，中部山區雨量累積近百，大進帳，南部山區也有小進補，雖然目前部分地區雨勢稍微緩和，但這只是因為原本的雷雨帶往南移動，屬於小空檔。

台灣颱風論壇表示「南北涼暖空氣持續在台灣上空交會、激戰，隨時還會有對流雨帶發展起來」，預測今天下午至明天下午中、南部還會有一陣一陣的雨勢，北部、宜蘭的天氣型態，則是屬於東北季風的陰天偶爾飄雨。

對此，許多網友紛紛回應，「難得這次北部只有一點點雨而已，沒下大雨，今天天氣比較涼了」、「高屏溪也有補到，希望下多一點」、「南部也算是聊勝於無了～曾文加油」、「看到報導天氣不穩定…南部會有大雨…山區有雷雨…這種字眼，心中一片開心…」、「鯉魚潭、日月潭精準命中」。