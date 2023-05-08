4月出口連八黑 減幅縮小至13.3％ 17:172023/05/08 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部8日公布4月出口，4月出口雖比去年同期衰退、連八黑，但衰退幅度已較3月縮小至13.3％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《貿易》出口8連黑 減幅略優預期 三福化Q1獲利季增17.28％ 材料連三季獲利逾半個股本 證券黑馬竄出 致和證前四月大賺逾2.4元 #連八黑 #縮小 #出口 #減幅 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 出席八田與一追思會 賴清德：烏山頭水庫已成台日交流重要平台 17:482023/05/08 政治 《鋼鐵股》鐵礦砂蓄力 豐興鋼筋止3連跌 12:582023/05/08 財經 用路人注意！國1北上楊梅段「4車連環撞」紫爆回堵5公里 11:262023/05/08 社會 北市打擊黑幫氣焰10天逮530人 竹聯幫堂口遭掃蕩 14:452023/05/08 社會 五大出口市場 日本獨旺 17:252023/05/08 財經 高雄全中運連3年六都倒數第2 議員籲加強體育發展 15:242023/05/08 生活 《電腦設備》佳世達存貨連4季下滑 約當現金年增161億元 14:382023/05/08 財經 客家文化慶典「頭份四月八」 聯合台鐵開發「台鐵靚客便當」 16:332023/05/08 寶島 頭份四月八「台鐵靚客便當」 客家經典美饌限量開賣 11:562023/05/08 生活 桃園八塊厝民俗藝術村 神話光影美學特展20日登場 17:452023/05/08 生活 釣魚連結詐騙再進階 刑事局：看到這串「縮網址」要當心 15:352023/05/08 社會 影》台灣黑熊4月誤入陷阱獲救 台東林管處曝現況 17:032023/05/08 生活 圍棋女神黑嘉嘉自嘲「被評定沒用」 真實原因曝光網笑翻 22:182023/05/07 娛樂 鍾沛君驚爆被放話要退選 羅智強回應了 11:012023/05/08 政治 蔡政府新政策再噴13億！萬人民調一面倒 網沸騰要他負責 11:142023/05/08 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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