美國女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）曾是迪士尼的童星，她主演電視劇《少年魔法師》爆紅，曾是Instagram上有最多追蹤者的女星，和小賈斯汀（Justin Bieber）的戀情也在大眾見證下分分合合，前陣子她接受雜誌採訪提到泰勒絲（Taylor Swift）是她圈內唯一的好友，這番話似乎惹怒另外一位朋友法蘭西亞（Francia Raisa），法蘭西亞曾捐出一顆腎臟給席琳娜，法蘭西亞因此取消追蹤席琳娜，近日法蘭西亞接受採訪，透露自己遭到霸凌。

法蘭西亞近日透露，因為和席琳娜的關係，遭受許多網路霸凌，她迴避了與席琳娜相關的問題，兩人的友情似乎已經是過去式，法蘭西亞表示身心都受到嚴重折磨，她提到最過分的留言是「希望把妳另一顆腎挖出來，你他X的妓女」，對此她呼籲「任何人都不應該霸凌別人」，並提到席琳娜一直呼籲要友善，希望網上能停止這種霸凌行為。

席琳娜2017年因為紅斑性狼瘡復發，影響了腎功能，為了生命健康必須進行換腎手術，當時她與女演員法蘭西亞是室友，席琳娜回家後崩潰大哭，坦言需要新的腎進行手術，但等待名單要7到10年才可能輪到她，法蘭西亞則伸出援手決定捐出自己的腎給席琳娜，如此過命的交情讓許多人津津樂道，兩人的閨密情也持續了10多年。

然而席琳娜去年受採訪卻說：「我從來不曾融入任何女性名人的團體之中，這個圈子唯一的好朋友就是泰勒絲」，這段話被法蘭西亞看到後在貼文底下評論：「真有趣」，並於Instagram平台上取消關注席琳娜，引起許多人猜測兩人關係是否因為席琳娜的話產生改變。

Debunking the false rumors surrounding the kidney transplant and fallout of Selena Gomez and Francia Raisa. A thread. pic.twitter.com/Pf0HHOxDVc — jonny (@smgiscoming) May 9, 2023

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。