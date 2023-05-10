鴻海創辦人郭台銘近日重提當年BNT採購，蔡政府卡疫苗內幕，引發朝野攻防。衛福部今(10日)開記者會，公開共4份簽約內容，強調捐贈合約內容，都是使用「中華民國（台灣）」，即使是政府購買的合約，均全數沒有「獨立台灣」的字眼。粉專政客爽指出，衛福部所謂用中華民國ROC名義的合約，一份2021年1月的是想直接跟BNT原廠談，但原廠本來就在2020年給上海復星代理權了，質疑衛福部根本在問A答B混淆視聽。

「衛福部的澄清根本在問A答B、混淆視聽！」政客爽今(10日)在臉書發文指出，首先，這份曝光郵件是媒體特定記者曝光的，整篇新聞都是導向幫蔡政府帶風向，結果衛福部出來打臉這個記者也是好笑。衛福部提供所謂用中華民國ROC名義的合約，一份2021年1月的是想直接跟BNT原廠談，但人家本來就在2020年給上海復星代理權了。

他在圖中簡單整理出當年BNT採購重要時間序：2020年，上海復星取得大中華區BNT代理權。2021年1月，蔡政府想繞過代理商直接買德國BNT，失敗。2021年6月，蔡政府堅持用台灣獨立政府跟上海復星簽約，失敗。2021年7月，民間努力下，用中華民國ROC成功簽約，採購BNT成功。

政客爽強調，最奇怪的是，記者丟出來的2021年6月的關鍵信件，政府好像想跟上海復星簽約，但這時候又故意要用「台灣獨立政府」的名義去簽約，感覺就讓人有種「我要讓他破局」的感覺，畢竟你跟原廠談的時候是用中華民國啊！2021年7月那份合約，本來就是鴻海、台積電、慈濟都幫你談好了，蔡政府只好用中華民國名義去簽約。想反打，結果打得自己滿臉都腫，民進黨真的很可悲！