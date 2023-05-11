高雄那瑪夏經歷88風災後，前鎮區鎮東里都會固定協助義賣水蜜桃，那瑪夏區長孔賢傑說，今年水蜜桃產量約有150萬粒，品質優良，甜度高，口感細緻，這次帶了700盒前來販售。義賣活動開始才沒多久，購買人潮不斷，義賣活動不只幫助農民，也讓市區里民能買到最新鮮的原鄉農產品。

有民眾一次買走16箱。（洪靖宜攝）

一顆顆香甜水蜜桃，才剛搬上桌，民眾早就等不及開始挑選，還有人一次買了16盒回家，義賣活動才剛開始沒多久，採購民眾絡繹不絕。高雄市前鎮區鎮東里自88風災後，每年都會協助那瑪夏銷售水蜜桃和當地農產品。

鎮東里長蔡川士（左）大讚水蜜桃汁多口感好。（洪靖宜攝）

現場共準備700盒水蜜桃，還有友善小農帶著南瓜和龍鬚菜前來販售，採購民眾圍成一團，挑選新鮮蔬果。鎮東里長蔡川士說，歷年來銷售額都有50至70萬，約2個小時就會銷售一空，今日8點半開始販售，購買人潮不斷，還有人一次就採買16盒。

那瑪夏區長孔賢傑說，今年的那瑪夏水蜜桃品質是有史以來最好，甜度平均約14度左右，品種是熱帶水蜜桃，香氣濃郁，口感細緻，大小適中。2周前開賣後就許多人搶著訂購，甚至有遊客會直接到那瑪夏採買，今年產量約有150萬粒，再過2周可能產季就結束，要買要快。