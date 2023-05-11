苗栗縣政府衛生局結合通霄鎮五北里隘口寮社區，11日舉辦1日總舖師體驗營，邀請縣長鍾東錦等人一起擔任總舖師，利用無毒種植的彩虹玉米，製作出各式適合牙口不良長輩的創意美食，讓他們開心享用，希望藉此關心長輩日常生活，也推廣在地農特產品。

今天活動在五北里社區長壽俱樂部活動中心舉行，由縣長鍾東錦主持，並率民政處長巫恆昭、衛生局副局長莊素玲、保健科長廖秀慧和通霄衛生所主任阮麗雅等縣府團隊出席，縣議員徐永煌、周玉滿、陳品安和翁杰，以及通霄鎮公所機要秘書張元勳、代表會主席徐淑雲主席、代表曾榮銓和南和里長羅國正等地方民代，都熱烈參與活動。

另外，台中市龍井區龍東社區發展協會，一早到隘口寮活動中心參訪、了解彩虹玉米特色，原本早上9點要到下個行程，得知鍾縣長即將抵達，臨時變更行程等待。

縣長鍾東錦難得展現好廚藝。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦也熱誠接待，藉機介紹彩虹玉米無毒種植、營養高等優點，現場更挽袖搖身成「家庭煮夫」，展現好廚藝烹煮了美味的玉米雞酒、包肉粽，推廣「吃在地、食當季」理念，同時高歌招牌歌曲「一剪梅」幫活動現場助興，展現親民作風。

鍾東錦表示，通霄鎮農會積極推廣的彩虹玉米，品質接近有機健康食品，製作出來的各項農村創意軟質美食，適合牙口不良的長輩食用，希望透過寓教於樂活動，讓長者生活更加快樂與充實，建構高齡友善生活環境， 鼓勵長者願意多走入社會參與、樂齡學習， 加入健康促進活動，落實「高齡友善、銀得精采、活躍老化」目標。

今天活動結合在地特色農產品推廣友善、無毒種植彩虹玉米，邀請神農獎得主羅城，介紹彩虹玉米富含花青素、高營養價值等優點；農會產銷班長、農村創意美食達人林阿綢，也示範分享數道農村美食。林阿綢說，彩虹玉米是簡易烹調的美食，可以水煮、當包子和粿的餡料，最速配是炒雞酒，但不宜浸泡太久。

縣長鍾東錦（中）到場與鄉親同樂。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

衛生局指出，通霄鎮老年人口數65 歲以上長輩逐年遞增現象，自 2019年底老年人口占總人口比例 20.47％，去年遞增到老年人口 7187 人、老年人口比例高達 22.57％，遠大於同期苗栗縣老年人口比例 18.29％。

因此，希望透過活動鼓勵長者走出家門，衛生局副局長莊素玲說，今天是「鍾意樂活，苗栗健康遊」第11場活動，結合通霄在地的彩虹玉米農特產品和文化體驗，給予健康知識、協助延緩老化，盼各位長輩多參與健康促進活動，每位都能「呷百2」！