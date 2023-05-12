西方公司正急切尋找世界工廠中國的替代市場，根據華爾街日報報導，世界工廠中國終遇勁敵，印度正卯勁趕上想取代其地位。

報導指出，世界上只有印度擁有與中國相當的勞動力和國內市場規模，聯合國數據顯示，印度可能成為世界人口最多的國家，西方政府開始將印度視為理想的合作夥伴，印度政府也採取行動使商業環境較過往更友好。

值得關注的是，印度大環境正發生變化，以泰米爾納德邦南部斯里佩魯姆布杜爾的龐大工業園為例，外國製造商很早就開始在那為印度市場大舉生產汽車和家電，現在包括製造太陽能電池板、風力渦輪機、玩具和鞋類等各種產品的跨國公司也加入行列，這些企業都在尋找中國的替代者。

報導提到，中國仍高居全球製造業霸主地位，但越來越多的因素已促使企業尋求後備方案，首先是中國勞動力成本上升、來自中國政府的技術轉讓壓力；再者是美國前總統川普2018年對進口自中國的商品徵收關稅、中國2020年至去年的嚴格抗疫封控，以及西方政府開始推動與中國經濟脫鉤的局面。

印度必須克服一些問題，包括該國大部分勞動力貧困且缺乏技能，基礎設施不發達，營商環境及法規可能也比較繁雜。但報導提到，印度目前正在取得進步，印度總理莫迪2014年推出「印度製造」行動，也加快鐵路、機場、集裝箱港口和發電設施的建設等。

世界銀行數據顯示，印度2021年的製造業出口幾乎只有中國的十分之一，但此數字卻超過除墨西哥和越南以外的所有其他新興市場。其中電子產品成為印度增幅最大的一個領域，自2018年以來，該領域的出口成長兩倍；此外，外商來印直接投資平均每年為420億美元，也在十年間增加了一倍。