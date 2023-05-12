台中一名人夫去年11月幫妻子找回遺失的手機，卻意外發現妻子偷吃，不僅與小王互傳「舌頭舔下體動態圖」、「奶油抹你身上我舔乾淨」等露骨鹹濕對話及照片，妻子更稱自己「不能隆乳」，因為身體是小王在使用，讓他崩潰向2人提告求償，法官認為2人行為已侵害人夫配偶權，須連帶賠償給付20萬元。

據判決書指出，人夫主張去年11月27日因妻子遺失手機，他幫忙尋回及聯繫隔日健檢事宜時，竟偶然發現妻子於同年5月已有與不詳人士有感情糾葛，並於9月30日至10月9日另與公司前同事互傳包含「麻煩請你吃掉我」、「那你陪我睡覺」、「自後擁抱照片」、「舌頭舔下體動態圖」、「奶油抹你身上我舔乾淨」、「按胸不是可以變大、我會學習怎麼按的，以後每天幫你按」等互為愛慕親密、露骨鹹濕、具性暗示之對話或照片，且2人於10月5日及7日更一同共浴過夜並為性交行為，讓他崩潰向2人提告求償80萬元。

法庭審理時，人妻辯稱丈夫未經她同意，擅自解鎖觀看手機內LINE對話內容，實屬是不法取得手機，而2人對話內容雖非妥適，但僅為文字上抒發，並無性交行為，且事件發生前她就與丈夫談及離婚事宜，縱使她有侵害配偶權之情事，丈夫請求之慰撫金實屬過高。

法官勘驗2人對話紀錄，發現小王曾傳訊「你不胖的，可能你很在意身材，你沒自信，但是你願意信任我，赤裸裸的在我面前，也開始慢慢沒那麼害羞可以跟我一起洗澡了，好愛你…」；又人妻也曾傳訊「那…我不能去隆乳了」、「這個很重要…因為我的身體是你在使用」等語，可證2人曾同宿並共浴，並發生性行為之事實。

法官認為2人間已逾越普通友人合理份際之交往，更超出社會一般通念所能容忍之範圍，已侵害人夫配偶關係之身分法益，致其精神上受有痛苦，因此判2人須連帶賠償給付人夫20萬元。