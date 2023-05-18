2024年總統大選，三黨人選底定，國民黨徵召新北市長侯友宜角逐，將對上民進黨賴清德、民眾黨主席柯文哲。中天新聞針對「決戰2024，戰爭與和平的選擇。侯友宜跟賴清德兩個人，哪一個比較可能讓兩岸之間陷入開戰危機？」進行街訪，有部分年輕人認為，「投給賴清德，恐怕會讓兩岸陷入開戰危機」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(18日)派出記者針對「決戰2024，戰爭與和平的選擇。侯友宜跟賴清德兩個人，哪一個比較可能讓兩岸之間陷入開戰危機」進行街訪。一位老伯表示，「侯友宜當選的話，台灣一定是和平的」。一位女性民眾則認為，「比較會有戰爭發生的可能喔！當然如果以黨來說的話，當然就是賴先生，因為他們比較主張台灣就是(獨立)」。

還有一個男生直言˙，「民進黨看起來比較有可能發生戰爭」「打仗的時候，我要上前線。這樣打下來，對民眾非常不好」。

也有年輕人紛紛表示，「民進黨當選，會引起兩岸的緊張，因為會有台獨的問題。覺得維持兩岸關係、維持九二共識是比較好」、「應該會投賴清德，因為我家是民進黨，而且以前賴清德是台南市長，比較喜歡他，應該不至於發生戰爭」、「大家覺得民進黨比較容易開戰」。