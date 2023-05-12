露天栽培的洋香瓜田採收與分級包裝情形。（周麗蘭攝）

崙背鄉洋香瓜（哈密瓜）面積112公頃，去年5月受豪雨重創，農友損失空前慘重，今年雨水少植株生長不太順，產量稍減，但甜度比往年高，雲林縣府今年再度辦理洋香瓜評鑑比賽，幫助雲林洋香瓜打入高端市場。

崙背鄉位於濁水溪南岸，水源充沛、日夜溫差大、農友栽培技術先進，孕育出香脆多汁的高品質洋香瓜，雲林縣栽種面積256公頃，崙背鄉的產量占一半以上。

瓜農林新証與2個兒子在崙背阿勸村栽種面積11多公頃洋香瓜，他表示，今年洋香瓜生長期氣溫約28至30度十分合宜，但雨水來得稍晚也少，部分植株葉片萎縮，以往每分地最多可收成6000至7000台斤，今年約4000多台斤，但價格也較高些。

縣府農業處去年首次舉辦洋香瓜評鑑，疫情解封後，農產品更需要推廣，今年再度舉辦，邀請專家學者評比外觀品質、甜度、口感，打出雲林洋香瓜的口碑，13日頒獎。

縣府表示，洋香瓜起源於非洲，特別喜歡溫暖且多日光的生長環境，崙背鄉土壤裡中度保水的特性及日夜溫差大，格外適合瓜類作物生長，瓜果多汁且香甜可口。

雲林縣洋香瓜主要種植品種為卡蜜拉、阿露斯、天華、恩華，來自日本品系的阿露斯為最大宗。阿露斯主要是溫室栽培，香氣濃郁、口感細緻、甜度高達18度，是高附加價值的農產品。