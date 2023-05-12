前NBA球星「魔獸」霍華德來台打球，備受球迷關注，文化總會近日舉辦2023年「來去總統府住一晚」，霍華德也高調合體副總統賴清德。中天新聞針對「『霍華德台獨』登上微博熱搜第一名」進行街訪。有年輕人表示，如果他是魔獸，他也會道歉，畢竟是為了錢嘛！甚至還有年輕人對此直言，「完蛋，他可能沒有大陸錢可以賺了」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(12日)針對「魔獸霍華德跟賴清德合拍宣傳片，說了這句話稱『台灣是國家』讓，『霍華德台獨』登上微博熱搜第一名」進行街訪，有一個男生直言：「完蛋，他可能沒有大陸錢可以賺了」。還有一位正妹認為，「應該會被封殺吧！因為他講錯話啦！這樣對他們(大陸)來說，算是不好」。

還有年輕人紛紛表示，「就是可能像大陸網友，就不會買他的帳，如果以後要去大陸發展，可能會有困難」、「他覺得還是不能搞這樣，他可能還是想去大陸那邊，所以他還是要道歉」、「也是啦！可能有公關要做，大陸那邊錢也比較多」、「我覺得他可能就是不了解兩岸的狀況吧！所以就是不太清楚，然後別人給他什麼，他就講什麼」。