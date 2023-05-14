根據央視報導，大陸海軍一架殲-15降落在遼寧艦時，飛行甲板突然被海浪抬高2米。前海軍艦長黃征輝透露，我們成軍小組的一位艦長跟他說，第一次看到航母嚇一跳，因為航母的椅子，不但沒有勾住固定，居然還有輪子。

針對遼寧艦飛行甲板被海浪抬高2米，黃征輝13日在《前進戰略高地》節目中表示，航母一下子升兩米，他覺得蠻奇怪的。因為他是海軍出身，在船上若是可以動的椅子，底下都有1個勾子，可以勾到地板可以勾的東西。若風浪一換，就要通通把所有東西固定住。

針對航母的椅子，黃征輝透露，有次我們成軍小組的一位艦長跟他說，第一次看到航母嚇一跳，因為航母的椅子，不但沒有底下勾的東西，居然還有輪子，這樣就可以滾動，因為航母真的太大了。所以航母飛行甲板被抬高2米，風浪也實在太壞了。

黃征輝點出，在海上起降真的是十分危險，他親眼看過，直升機往上拉的時候，突然一個引擎熄火，當時海浪很大，碰到甲板就翻了。