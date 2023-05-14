日本富士新聞網報導，明仁與美智子上午在東京站站長等人目送下，搭乘新幹線前往京都。兩人此行5天4夜，將參觀京都三大祭之一的「葵祭」相關活動，並造訪跟皇室有關的大聖寺。
兩人接著將於5月16日轉往奈良，預訂前往中宮寺等地。這次是明仁與美智子在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行後首度下鄉旅遊，預訂5月18日返回東京。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120514
高齡89歲的日本上皇明仁及88歲的上皇后美智子今天上午從東京站搭乘新幹線，前往京都及奈良旅行，這是兩人自COVID-19疫情肆虐後，睽違約4年再度前往地方旅遊。
日本富士新聞網報導，明仁與美智子上午在東京站站長等人目送下，搭乘新幹線前往京都。兩人此行5天4夜，將參觀京都三大祭之一的「葵祭」相關活動，並造訪跟皇室有關的大聖寺。
兩人接著將於5月16日轉往奈良，預訂前往中宮寺等地。這次是明仁與美智子在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行後首度下鄉旅遊，預訂5月18日返回東京。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120514
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