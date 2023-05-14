保險套是一種有效的避孕方法，且能有效防止性病傳播。泌尿科醫師表示，民眾使用保險套時要注意4點，包括選擇正確尺寸、存放於陰涼處、使用潤滑劑、使用時應套好。醫師並提醒，潤滑劑應使用水性潤滑劑、而非油性，以免損害保險套的效果，導致保險套不保險。

新店慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其粉專表示，保險套能有效預防性病及意外懷孕，但若使用不當，有可能失效或產生危險。他表示，保險套有4個使用注意事項。

1. 選擇正確尺寸：使用保險套前，應評估自己的「大小」，選擇適合的尺寸。若保險套太小會容易破裂，太大則容易滑落。

2. 保管於陰涼處：保險套應存放在乾燥、陰涼處，避免直接暴露於陽光下。同時，使用保險套前應檢查是否有損壞、過期或變質的跡象。

3. 使用潤滑劑 ：使用潤滑劑可以減少保險套破裂的風險，也可增加舒適度。但要注意，潤滑劑應為水性，避免使用油性的潤滑劑，例如液體潤滑油、油膏、凡士林等，因為這些物質可能會損壞保險套、導致保險套失效。

4. 使用時應套好：應在陰莖勃起後再套上保險套，將保險套捏住套在陰莖上，確保無氣泡存在，並在性行為前檢查是否正確戴好。使用後，應留意保險套是否破裂或漏液。若遇到保險套破裂或意外滑落等情況，應立即更換新的保險套，以維護安全。