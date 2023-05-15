王思佳日前開直播公開檢驗愛馬仕包包的結果，確定是真品，她還講到委屈落淚，但風波沒有就此平息，網紅陳沂再批王思佳，指她送驗的包包製造年份是2022「但她那個米白迷你凱莉，早在2021年就出現在她好幾個影片當中了」，陳沂就質疑王思佳「連送驗都是在說謊」。

陳沂持續發文討論王思佳假包風波，針對外界說她「得理不饒人」，陳沂則表示：「不是啊，有人『不得理也不饒人』欸」，指王思佳到設計師馬毅的IG直播留言開嗆，「馬毅只是好好在聊精品鑑定，她自己跑去對號入座，像89一樣說要定孤支。」

陳沂認為，得理饒人的前提是，對方真心道歉、悔改，她反酸王思佳：「即使昨天開直播哭哭，依然各種狡辯死不認錯喔！」王思佳強調她沒有立炫富人設，陳沂則開嗆：「那她YT頻道一系列炫富影片怎麼回事？說有錢人的世界窮人不懂怎麼回事？也要跟我說節目效果嗎？」

最後，陳沂指出：「她去送驗的是2022年生產的，但她那個米白迷你凱莉，早在2021年就出現在她好幾個影片當中了。所以有很大的可能是，連送驗都是在說謊」，還狠嗆王思佳：「應該問，她還有什麼是真的？連哭都是假的」。