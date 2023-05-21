狗仔葛斯齊日前爆料金鐘主持薛紀綱（小兵）婚內出軌，老婆王湘涵為此感到痛心，薛紀綱事後發聲明向家人道歉，不過葛斯齊昨（20日）則再開直播公開薛紀綱和外遇對象的躺床自拍照，大嘆正宮王湘涵很可憐，他狠酸薛紀綱：「金鐘獎怎拿的？」

薛紀綱和王湘涵結婚多年，夫妻多次在節目公開合體，薛紀綱日前被葛斯齊爆出偷吃金髮、神似Makiyo的小三，公開他和女方接吻照，事件爆發後薛紀綱發聲明向家人道歉，不過葛斯齊昨則開直播公布薛紀綱和外遇對象的躺床自拍照，葛斯齊表示照片是薛紀綱拍的「後來傳到小三手機」。

葛斯齊透露，薛紀綱因為接觸外遇對象，這陣子還為此去考保險業務，大嘆正宮王湘涵很可憐，他狠酸薛紀綱：「金鐘獎怎拿的？」、「金鐘拿到手酸的男明星」。

薛紀綱爆偷吃醜聞，形象一落千丈，王湘涵為此感到痛心，她為此難過說：「對於影響我深愛的孩子、生活和工作，感到非常心痛。」為母則強的她也說：「身為一個母親日常也還是要運行，我會全力保護每一個我愛的人，希望大家給我一些體諒和時間，謝謝。」並未提到是否原諒薛紀綱。