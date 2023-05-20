大陸實境秀節目《乘風2023》（原名：乘風破浪的姐姐，以下稱浪姐4）從播出後話題不斷，像是賈靜雯與徐懷鈺傳出不合、演出費用曝光或疑似排行造假等，近日陳意涵也因一場「小考」晉級遭陸網友霸凌；有粉絲跳出來戳破節目操弄手法，依投票票數陳意涵本來就晉級，卻無故加賽一輪，製造爭議害陳意涵被砲轟，讓人看不下去。

《浪姐4》在一公舞台後已有多名女星被淘汰，在女星們準備二公舞台時，節目組卻安排了一場陳意涵與香港歌手許靖韻的「小考」，演員出身的陳意涵對上有唱跳底子的許靖韻，讓網友一看就知道陳意涵可能要離開；沒想到節目組最後以看到陳意涵的努力讓她晉級，這也讓不捨許靖韻被淘汰的網友，矛頭全指向陳意涵，砲轟她根本沒實力。

微博上還出現網友呼籲下次投票不要投給陳意涵，陳意涵就這樣莫名被網暴；但有粉絲立刻跳出來戳破節目操弄手法，指出按照人氣投票的話陳意涵28名、許靖韻29名，她本來就直接晉級，結果突然冒出一個「小考」，根本是節目在操弄，真人秀說是要投票，還找專家評審，那一開始就沒有投票的必要。

不過，陳意涵本人相當正面，從她的微博上能看到都是為自己加油的話，像是知道有淘汰小考要認真練習，或是只進步三名也鼓勵自己下次多進步點，讓不少人看了很心疼，留言鼓勵「以後都會越來越好」、「繼續加油，希望下一次妳能提高排名喔」。