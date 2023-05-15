2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽小組賽階段，20日中華隊出戰澳洲隊，第1點混雙葉宏蔚／李佳馨21比11、21比13擊敗對手，為中華隊打出好的開始，隨後登場的男單，寶島一哥周天成21比13、21比14拿下第2點勝利，中華隊再贏一點的話就確定收下勝利。

首局周天成開局3比0，接下來都沒讓出領先，雖然7分優勢兩度被追到剩3分，周天成還是穩穩再度擴大分差，在20比12、8個局末點優勢下先下一成。

第2局周天成5比0再度先發制人，雖然對手內森·唐努力追趕，不過周天成還是技高一籌，該局後段握有19比11多達8分領先，僅花32分鐘就為中華隊再拿下一點。

第3點女單，本日中華隊一姐戴資穎休兵，由許玟琪上場，對戰席妮·高，第4點男雙則是李洋／王齊麟，第5點女雙許雅晴／林琬清，中華隊若擊敗澳洲隊，就可以在小組賽率先取得2勝，不過能否確定提前晉級8強，還要看下午5點開始的印度、馬來西亞賽事結果。