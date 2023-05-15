「國民姐夫」AKIRA（黑澤良平）近來都在台灣，並參與實境節目《神秘五金行》，熱愛台灣的AKIRA就在IG曬出喝牛肉湯照，他不只零偽裝，還大方露出一張帥臉，而AKIRA翹腳等美食的模樣，也獲得網大讚他接地氣。

AKIRA日前現身台中知名牛肉湯店用餐，他曬出一系列照片，寫下：「午餐」並標記「Local Food（在地小吃）」，文末還透露他即將飛往京都工作。照片中，AKIRA身穿灰色T裇、條紋長褲，頭頂再戴一頂深藍色鴨舌帽，穿搭低調又有型，結實肌肉更是吸驚。

AKIRA點了不少牛肉料理，有炒牛肉、牛肉湯和白飯，而AKIRA翹腳講電話的模樣全都被拍下，獲得網大讚他接地氣「哥，你真的好帥啊」、「好在地的姐夫」、「好台」、「看來習慣台灣的路邊攤了」，還有日本網友留言：「哇～好好吃的樣子！」、「看起來很好吃」、「坐在這樣的攤位上太酷了」。

AKIRA、林志玲在2019年結婚，育有1歲兒子，AKIRA當台灣女婿後，參與實境節目《神秘五金行》，首次參與台灣實境節目的AKIRA表示，費很多心思在語言及文化，他有刻意學一些中文跟台語，透過節目想更深度了解台灣文化。