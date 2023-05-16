民進黨總統候選人兼黨主席賴清德14日出席基隆信賴之友會成立大會時，喊出了「基隆贏，台灣就會贏」的口號，但基隆出身的國民黨台北市第六選區立委候選人、前市議員羅智強直言，基隆人其實對民進黨抱有很強烈的不滿，賴在基隆要怎麼贏？

賴清德在大會上表示，基隆是台灣頭，俗話說「頭過身就過」，基隆若好、台灣一定好。他提到，雖然基隆幅員不大、人口也不算多，但透過基隆港，台灣能與全世界接軌，台灣自古以來進行國際貿易、要與國際聯繫時，基隆的角色都非常重要。

對此，羅智強昨（15）日在政論節目《少康戰情室》嗆問，民進黨在基隆爆出許多爭議，賴清德要怎麼贏？他指出，基隆人不想要吃萊豬，但民進黨基隆市立委蔡適應仍力挺萊豬進口；另外，蔡曾被控賤賣國土、涉入論文抄襲，還假裝自己是基隆高中校友，種種事件引爆基隆人怒火，最後導致蔡在去年市長選舉落敗。

「民進黨在基隆真的很離譜」，羅智強提到，內政部長林右昌在基隆市長任內，曾說四接由基隆人決定，但他接掌內政部後，四接公投就遭中選會駁回；而最讓基隆人生氣的，是基隆捷運的建設費用，羅說，在林仍是市長時，基隆只須分攤17億元，現在卻暴增到50幾億元。