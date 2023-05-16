伊拉克政府於上週日（14）班布了一項禁令，禁止公司行號或是自營者在商業交易中使用美元，目前這項禁令已經生效，旨在加強伊拉克的法定貨幣伊拉克第納爾（Iraqi Dinar, د.ع）的使用，以減少美元在黑市中流通和濫用。違者罰緩，重複達3次者直接註銷營業執照。

據阿布達比媒體《國家報》（The National）16日報導，伊拉克內政部發布了一項禁令，禁止該國進行個人和商業交易時使用美元。根據當地報導，這項禁令於週日生效，旨在加強使用當地貨幣伊拉克第納爾（د.ع），並降低美元在伊拉克的流通，這項措施還旨在降低政府提供的官方匯率和黑市提供的匯率之間的差距，這種差距直接推高了民生物價。

It said dealing in other currencies “is a violation that is punishable by law” and threatened to “hold accountable anyone who attempts to undermine the Iraqi dinar and the economy”. #Iraq #US #dollar #Currency https://t.co/Q74mhFlGHr via @TheNationalNews — Sinan S. Mahmoud (@sinansm) May 15, 2023

內政部聲明強調，第納爾是伊拉克的國家貨幣您在交易中使用它而不是外幣，有助於提升國家的主權和經濟。為了執行這項禁令，伊拉克內政部的反組織犯罪局（Interior Ministry’s Anti-organised Crime Directorate）將要求公司行號簽署承諾書，保證他們只會使用伊拉克第納爾進行業務。指揮該局行動的胡賽因·塔米米將軍解釋說，違反貿易法規者將被罰款一百萬伊拉克第納爾（約新台幣20974元），重複違規者將受到更嚴厲的懲罰，包括監禁。塔米米將軍（Hussein Al Tamimi）表示：

「如果違規者再次犯罪，將面臨最高一年有期徒刑，並罰款一百萬伊拉克第納爾。如果違規達到第3次，將加倍處罰並撤銷營業執照。」

這項措施對美元兌換黑市造成了很大壓力，這些黑市只能向已知客戶提供服務，因為內政部已經派出臥底警察支援推動美元禁令。根據當地媒體報導，在一些大型交易市場已經展開了一些逮捕行動。

然而，這影響了伊拉克公民的活動，他們需要美元來購買房地產和汽車，因大部分的賣家要求買家以外幣來購置這些東西。在官方市場上，由於美國政府對伊拉克實施了制裁，美元供應短缺，公民需要滿足一系列的要求才能取得美元。