據統計，一級能效家電補助額將於6月用罄，搶領補助終局之戰正式進入倒計時階段。現在選購一級能效空調不但可享政府每台最高補助5000元，還享周末會員日綠點獎勵最高2000元回饋。燦坤通過重重優惠內容，持續呼籲優先選購有「環保標章」、「MIT微笑標章」之產品，鞏固民眾選購節能電器的環保意識。

深耕3C通路產業數十年，燦坤在服務品質上不斷力求專精到位，打造業界最頂規空調配裝服務「VVIP級尊榮安裝」，以及「空調熊速配」讓你今天買、明天裝到家，現在入手空調額外享有免費到府現場評估服務。而養成固定保養空調的習慣，不僅能大幅提升冷氣效能、延長機型壽命，還能降低耗電量。專業空調保潔有燦坤，3次保潔方案享活動促銷價6000元，獨家再送好禮。

即日起燦坤迎來空調省電保衛戰，不僅享有指定機款8折起以及原廠好禮限量送，全系列分離式空調，消費滿10萬元送燦坤獨家好禮，指定機種專屬回饋及原廠好禮限量送活動好評再延長。而梅雨鋒面接近，燦坤也祭出除濕機優惠，避免濕氣入侵居家，以做好事先備戰計畫。