林志炫今(20日)二度攻蛋舉辦ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會，為了打造最高品質音場，斥資千萬打造舞台、燈光與音響設備。林志炫除了首唱新歌〈我忘了我已老去〉，也選唱了羅大佑、張學友、周杰倫等天王膾炙人口的歌曲，他還突然大喊：「關燈！」在台上展開換衣秀。

林志炫身穿火紅亮片裝登場演唱〈你的樣子〉為演唱會揭開序幕。（寬宏藝術提供）

林志炫出道32年，這次台北做為本輪世界巡演的第1站，意義非凡，因為這裡不僅是家鄉，更是他音樂事業的起點。他今晚身穿火紅亮片裝登場，以〈你的樣子〉、〈蒙娜麗莎的眼淚〉揭開序幕，唱完後他問候全場歌迷：「讓大家久等了！我記得上次在這裡是6年前，6年前也聽過我唱的舉手一下，沒有舉手的朋友有可能等了我30年。」

林志炫在演唱會舞台上三十秒換裝。（寬宏藝術提供）

為了回饋大家，他當場展開換衣秀，小巨蛋關燈30秒，全場靜默，再度亮燈時，他已換上黑紫色亮片外套，並幽默自嘲「我換好衣服後，也沒什麼好看的」。

林志炫今晚二度攻蛋舉辦演唱會，大展歌喉。（寬宏藝術提供）

林志炫有「美聲天王」美譽，音域寬廣歌聲清亮，不同於一般歌手喜歡邀全場歌迷大合唱，他反而希望大家專心聆聽他唱歌，他要求「台下1萬隻耳朵，統統專心的交給我跟台上的朋友們一起好好的照顧大家，細心呵護大家耳朵」，說完他帶來〈秋意濃〉、〈這世界那麼多人〉，〈天涯〉、〈煙花易冷〉等一連串經典好歌。

今晚林志炫也首唱新歌〈我忘了我已老去〉，他透露，其實這首歌花了３年醞釀才做出來，或許生理年齡每個人每天都在變老，但是轉個念，全力去做自己想做的事，就可以常保心理年輕。他將這首歌送給自己也送給歌迷「不用特別珍惜年輕，而是多把握當下」。林志炫的爸爸及名導魏德聖、黃國倫夫婦、黃靖倫等星友也都到場觀賞。