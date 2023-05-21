有「紅毯女王」封號的女星范冰冰，近日現身坎城影展，每日都換上精心打扮的造型，成為鎂光燈焦點，但日前僅用水鑽遮重點部位的性感禮服被笑是蚌精，還遭網友笑腰粗，引起熱議；沒想到范冰冰立刻以大面積鏤空禮服，大洩春光，完美S曲線一覽無遺。

范冰冰工作室微博今（21）日曬出她在坎城影展活動中，受邀酒會時的最新造型，身穿一套黑色合身長裙，其中一側都是鏤空鑲鑽設計，巧妙遮住重點部位；從各種角度欣賞都有不同美感，更展現出她努力維持的曼妙體態，背面更是清楚見到婀娜多姿的S曲線。

因為范冰冰日前才被笑造型翻車，不僅頭飾讓她像蚌精，更有人指出她腰粗，沒想到才沒幾天直接打臉酸民，大票粉絲看到最新造型都忍不住誇讚，「姊，妳美得不讓別人活了」、「紅毯女王什麼風格都能駕馭」、「太扯，這衣服上寫著妳的名字啊」。

不過，日前范冰冰被嘲笑造型像是蚌精時，她一點都不在意，有網友發現她推出的保養精華，有添加貽貝，認為她是間接替自己產品打廣告，相當佩服她的商業頭腦。