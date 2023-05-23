性治療師曾寶瑩分享，很多男生愛愛到一半突然沒感覺，就會忍不住夾緊肛門，而這其實是個很不好的習慣，因為可能會讓男人陽痿。如果民眾不確定自己是不是有這個壞習慣，可以用手觸摸睪丸下方的尺骨尾骨肌檢查，如果感覺到肌肉有點緊繃，可以稍微按摩幫助放鬆。

性治療師曾寶瑩在YouTube影片上分享，有時候做愛做到一半，會越來越沒感覺，擔心是不是陰莖不夠硬了，這時就會努力用屁股夾肛門，想讓陰莖硬回來，小心這個壞習慣可能讓男人陽痿。

曾寶瑩表示，鍛鍊陰莖底部的肌群，確實對勃起的硬度有幫助，但如果在不對的時間亂夾，反而可能會讓陰莖軟下來。她表示，陰莖底部肌群包含3組肌肉，分別是恥骨尾骨肌、球體海綿體肌、坐骨海綿體肌，當這3組肌肉比較強壯的時候，勃起的硬度就會更好，射精的強度也會更強，反之則會變弱，但是如果太強壯也可能讓人無法勃起。

曾寶瑩指出，把陰莖想像成有一個水閘門在控制進水，陰莖要勃起，水閘門就要打開讓水進來，水進得越來越多，就要把閘門關緊，不讓水流出去，因此如果一開始就繃得緊緊的，水就無法進來，也就無法勃起；此外，如果水閘門不斷開開關關，就會導致斷斷續續往外流，使得勃起的陰莖逐漸軟掉。

曾寶瑩說，有些人在性愛過程中，會不斷縮放陰莖底部的肌群，推測原因有3個，分別是緊張、沒有感覺及想確認硬度。有些人擔心自己在愛愛過程中表現不好，太過緊張就會繃緊肌肉，或者做一做沒感覺，有些人就會養成習慣，一邊看片自慰、一邊夾陰莖底部的肌群，使陰莖變硬或敏感，但「非自然累積」的肌肉緊繃狀態，放掉肌肉後感覺和硬度也會跟著下降。

曾寶瑩表示，有一些人做愛的時候，放進去就沒感覺，或是越做越沒感覺，就會去夾肌肉確認，反反覆覆的夾動會讓陰莖越來越軟，因此愛愛的時候千萬不要一直亂夾，否則可能會越做越軟。

曾寶瑩傳授檢查方法，如果民眾不確定自己是不是有這個壞習慣，可以用手觸摸睪丸下方的尺骨尾骨肌，看看那部分的肌群是否有繃住，能用手稍微壓一下或是揉一下，如果感覺到肌肉有點緊繃，可以稍微按摩幫助放鬆。