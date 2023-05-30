人工智慧熱潮在全球以相當驚人的速度成長，市場需求暴增讓大量資金湧入AI概念股，進而引發泡沫化的擔憂。對此，經濟學家Jeremy Siegel明確表示，AI熱潮還不是泡沫，人們對AI感到興奮，但輝達亮眼的收入表現認證了這種情緒，形成雙重因素推動的局面。

CNBC報導，以逆勢觀點著稱的經濟學家David Rosenberg曾預測，目前的AI熱潮可能會像網路泡沫一樣崩潰，當那些沒有成功紀錄的新創公司出現資金短缺的狀況時，泡泡就會因此破滅。

賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授Jeremy Siegel持不同看法，他認為目前的狀況還稱不上泡沫，主要是受到市場情緒與真實的營收數據所推動。輝達上周公布優於市場預期的財報與財測，周四單日上漲24%，今年以來已經大漲166%。

Jeremy Siegel表示，「從長遠來看，輝達可能稍微被高估了，但就短期趨勢來說，我們知道市場動能與情緒可能使股價表現優於原本的價值，甚至沒有人可以預測會漲到多少。」

此外，Jeremy Siegel提到，AI概念股帶動標普500指數的表現，並幫助其躲過銀行業危機，「標普500指數可能成為贏家，因為今年的漲幅全都來自前八、九大公司，而大型股通常擁有較高的風險承受能力，較能迅速適應利率波動。」