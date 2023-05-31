中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」(Rakuten Girls)近期受邀到美國參加本季大聯盟首波台灣日活動，應援團團長壯壯連續2天公開多張在球場的照片，其中還有高舉中華民國國旗，她表示很高興有更多人認識台灣。

壯壯29日先在臉書放上多張與團員在球場應援的照片，每個女孩都活力滿滿，其中一張，菲菲、林襄、Yuri、岱縈、穎樂、若潼和壯壯共7人除了拿著彩球，還亮出中華民國的國旗，壯壯感性地寫道：「快樂小壯的MLB之旅，這趟旅程真的像夢想成真一般，謝謝運動家球隊，在這應援的生涯中，可以代表台灣來擔任台灣日表演嘉賓，謝謝啦啦隊帶我看全世界，所有的感恩都放在心中，願我們每一個人小小的努力，當可以讓更多人認識到『我們來自台灣』。」

壯壯30日於IG上傳多張在安那罕天使球場的照片，她身穿紅、白相間的啦啦隊服，拿著中華民國國旗邊對鏡頭燦笑，還擺出多個可愛的拍照姿勢，曼妙身材一覽無遺，壯壯亦重申：「啦啦隊帶你看世界。」

照片曝光後，網友紛紛留言：「樂天之光」、「有國旗就點讚」、「你們好可愛」、「壯壯拿著旗子真的好像導遊」，同隊成員曲羿（曲曲）也留言誇讚：「好棒。」