為了健全工業行政管理及瞭解工廠營運實況，新北市經發局6月1日起至7月10日展開實地訪查，派出222名調查員，走訪轄內約2萬家工廠，校正工廠基本登記資料，瞭解工廠實際營運實況，經發局表示，此舉將作為未來政策擬定的方向，呼籲業者支持配合。

經發局指出，校正事項除了工廠基本資料外，還有工廠營業收支、產銷存量值、當年增購固定資產、技術交易及研究發展經費等資料，受查工廠財務資料將絕對保密，絕不作為課稅的依據，請廠家配合詳實填報。

另外，市府校正調查期間，廠家須備妥統一發票章（或工廠章、公司章）協助校正工作，若未接獲校正調查，廠家須主動與經發局聯絡，市府在訪查中，若發現工廠歇業、遷址或其他登記事項有所變更時，將事實輔導，促進工廠變更登記或予以公告廢止。

經發局表示，若業者在2021年經新北市工廠校正結果為「營運中工廠」或之後新登記工廠，可利用網路填報，降低填報錯誤率，還可匯入往年資料，提升填報效率，業者可至經濟部工廠校正及營運調查網路填報系統(https://ipcw-dmz.moea.gov.tw/ipcweb/)輸入調查表所列帳號、密碼，系統會自動帶入資料，核算填報數據。