民進黨前黨工透過臉書指控，自己在民進黨工作時遭遇性騷擾，而時任婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬竟冷處理，引發輿論炸鍋。身為曾參選台北市長拿過最高票數的女性候選人黃珊珊直批，這一次許嘉恬、林飛帆的處理方式遭受抨擊，也凸顯了政黨的性平機制，常常因為「大局為重」這四個字被當成空氣，長官在群體壓力下忽視來自下屬的求救，讓被害人獨自承受。這絕對是新興政黨的前車之鑑，應該要補好破網。

「我們不要就這樣算了，我們都有責任，成為他們的翁文方！」黃珊珊1日在臉書發文提到，5月31日晚間有位女孩勇敢地站出來，在自己的社群上揭露自己遭到性騷擾的真相，「無關黨派立場，我認為此時此刻，大家都應該做這位女孩的後盾，給她溫暖與勇氣，成為她的翁文方！」

黃珊珊表示，很多人拿這件事去做政治操作，攻擊異己，她並不同意。作為女性政治工作者，儘管台灣已經倡議性別平權這麼多年，但我們無法否認的是，不論是在政治領域，還是其他職場上，因為缺乏性別意識而對他人造成心理或生理傷害，依舊屢見不鮮。

黃珊珊強調，在這起事件上，我們不應該單就政黨顏色與立場對其他陣營進行批判，而是反思這樣的行為會不會是通案？無論是教育面，還是法規面，是不是做的不夠多，才讓這種事情不只是在《人選之人－造浪者》劇裡面出現，而是一再發生。

黃珊珊直言，這一次許嘉恬、林飛帆的處理方式遭受抨擊，也凸顯了政黨的性平機制，常常因為「大局為重」這四個字被當成空氣，長官在群體壓力下忽視來自下屬的求救，讓她獨自承受。這絕對是台灣民眾黨的前車之鑑，「我也認為應該就此機會，好好檢視我們黨內的性平處置流程與制度，補好破網，任何呼喊與求救，我們都應該接住，我們都有責任，成為他們的翁文方！」

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