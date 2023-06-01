民進黨前黨工5月31日深夜發文控訴，遭黨內長期合作導演「輝哥」性騷後，向時任婦女部主任許嘉恬反應，卻被冷回「為什麼當下不跳車？」、「所以呢？妳希望我做什麼？」甚至說「妳可以利用午休時間一個小時啊，去對面華山大草坪也好，手牽手一起練習大叫」。北市中正萬華區無黨籍立委參選人于美人，今(1日)下午就到民進黨中央黨部對面的華山大草坪高喊：「我們只要大聲叫就可以防止性騷擾嗎？台灣人，我們不要就這樣算了好不好！」

于美人1日受訪時點名問民進黨立委參選人林飛帆和吳沛憶，「當初你們懷抱這麼大熱情來加入的民進黨，那個初心還在嗎？」並且要他們說清楚，「不要他黨性騷擾案就炸鍋，自己黨的性騷擾案就蒸發！」她痛批民進黨處理事情的態度不對，強調這件事情要嚴肅以對，所有人民要好好關注綠營的處理態度。

于美人下午還拍影片，表示她人來到了民進黨中央黨部對面的華山大草坪，直呼「許嘉恬反問受害婦女十大誇張言論的第六項，就是，妳可以利用午休一小時，去華山大草坪手牽手練習大喊！」于美人質疑，「什麼時候我們用練習大喊，就可以防止性騷擾？這次何其諷刺的事情！」

于美人強調，這位受害婦女是狼選之人，但是這個黨卻護著狼，劇本（指台劇《人選之人》）照黨演，黨也重覆演。「我們只要大聲叫，就可以防止性騷擾嗎？」她大喊一句，希望所有婦女都能夠為自己，為我們下一代，為所有同胞喊出來，「台灣人，我們不要就這樣算了，好不好！」

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