蕭敬騰日前受邀在企業晚宴開唱。(華納音樂提供)

金曲歌王蕭敬騰(老蕭)日前受邀在企業晚宴獻唱,一連帶來〈阿飛的小蝴蝶〉、〈讓我為你唱情歌〉等夯曲,更用心準備英文歌〈For Once In My Life〉及〈已讀不回94我〉、〈好想對你說〉,並帶來吉他Solo,更以〈王妃〉作為最後一首歌,引起尖叫。

他當天在演出中途也突然自曝:「剛唱到一半我怕我等等動作太大傷到膝蓋,所以偷拉了一下我大腿的筋。」並透露,因打球膝蓋受傷,所以演出時一直會有奇怪的動作伸展;而因為打球,他歷經小指斷裂、大門牙掉落、膝蓋異位。

他雖然時常受傷但仍瘋狂運動,前幾天又因為籃球受傷,昨晚還去復健。有趣的是,昨晚蕭敬騰還發現台下嘉賓中坐著知名球星田壘,不但直接約球,還忍不住向對方討教:「我實在太愛運動所以身上的是傷,想問我這腿要怎麼好?」互動逗趣十足,