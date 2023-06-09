資深演員李㼈的19歲女兒李紫嫣近日參與《未來少女》，透露爸爸原本不支持她參加節目，認為曾以團體PER6IX出道的她重新出發會十分辛苦，也擔心女兒壓力過大影響身體健康，李紫嫣不想錯過站上舞台的機會，努力說服爸爸，他最後也鬆口答應，以前輩的身份提供建議、給予鼓勵。

李紫嫣說正式比賽的前幾天，她與隊友練完舞到半夜三更，回到家中看見餐桌上有熱騰騰的一碗麵，原來是李㼈特地為女兒煮的，但她為了保持最佳狀態與身材，不敢在深夜碰澱粉，「我知道那是他表達愛的方式、他一直叫我小吃一口就好。」

面對爸爸的愛與對自我要求的掙扎，讓李紫嫣一時情緒潰堤，直接在李㼈面前大哭，李㼈被嚇傻，急向李紫嫣表示不想給她壓力。事後李㼈語重心長告訴李紫嫣要以自己的身體健康以及心理健康為優先，不要得失心太重，「有些事情太想要反而容易得不到。」

一旁的主持人木木趕緊緩解氣氛：「後來那碗麵就這樣涼掉了嗎？」李紫嫣笑回：「他自己吃掉了！」更在節目中對爸爸真情喊話：「希望在比賽結束後可以讓你大聲的說出『嫣嫣妳是我的驕傲』！」