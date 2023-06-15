陶子和老公李李仁一同參與公益羽球賽。（愛最大慈善光協會提供）

田馥甄日前參與公益羽球賽。（愛最大慈善光協會提供）

第一屆「愛最大X Converse 彩虹盃公益羽球賽」日前舉行，共邀請21位藝人及世界級選手共同參與比賽並捐款做公益，最終募集24萬元，全數捐助社團法人台灣伴侶權益推動聯盟；有趣的是，本屆參與的夫妻檔笑料滿滿，李李仁在場上幽默虧其他人心機很重，六月則因很少跟老公李易打羽球，搞笑直呼「離婚協議書已準備好」。

陶晶瑩和李李仁夫妻檔是球賽一大亮點，陶晶瑩謙稱少女時代時是「板凳球員」，大讚老公是運動健將，自己一下就被超越，幽默說：「他進步神速，我仍然在原來的狀態，我今天是來擺拍的。」夫妻倆雖打了10多年羽球，卻從來沒搭檔過，首度合體就獻給了公益羽球賽。

有趣的是，李李仁到場後發現許多藝人搭配職業選手，開玩笑稱大家心機很重都找教練搭檔，如果早一點說，他也可以找戴資穎一起打；他隨後果真打電話給人在新加坡比賽的戴資穎，得到羽球天后「你可以的」4個字精神鼓勵，瞬間飽血復活。

田馥甄同樣熱愛運動，但之前因膝蓋受傷，醫囑休息半年，此次受邀參加，她事前不但加緊練習，比賽前一晚還興奮得睡不著覺，嬌喊「比自己要開演唱會還緊張」。