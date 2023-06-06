綠營近日性騷連環爆，民進黨被質疑總是反射性轉移焦點。一位七年級網友表示他一路投綠，如今看清民進黨才不是抗中保台，只是一群出錯就硬拗、經不起批評的人在互相取暖，這種人大敵當前一定跑得比誰都快。另一鄉民則強調只有民進黨在野，失去權力跟金錢，才能找回初衷。

一名網友在PTT八卦板「[爆卦]趙怡翔道歉了」討論串回文，被鄉民推爆，他表示，作為一個七年級後段老人，從小看著民進黨從抗爭起家到2次執政，也用選票讓自己成為執政的推手之一。「曾經很欣慰，但現在我心中只有X你X塔綠班！」而更有一件事，是他從以前扁時代就很難理解的：為啥民進黨出事情第一時間總是反射性的硬拗轉移焦點？後來慢慢理解了：人有人性，相似的人聚在一起，也會造就團體性、黨性。

「我仔細想了一下，也請大家想一想。」他提到，身邊認識的會死忠支持民進黨的，是不是可以簡單概括成下列兩分類，都有一種遇到自己出錯出爭議就各種爭辯拗，不然就自己經歷很優秀經不得人家批評的性格：「台灣民主化是本黨的貢獻，你們台灣人不要不知感恩」、「我永遠是對的，你們這些群眾是從眾的奴性的不懂得獨立思考的！」

他指出，一堆這種個性想法的人臭味相投、聚在一起，這些人的集體意識導致這樣的團體，散發出來硬拗詭辯優越感掛帥的黨性。說穿了，只是臭味相投罷了，只有愛拗的人才懂愛拗的人在想什麼，只有認為民進黨是台灣唯一救星的人才能彼此取暖、得到共鳴並產生認同感。

他強調，才不是什麼抗中保台，那只是一個崇高的帶有吸引力，可以美化你們幫助你們徵召更多相同性質的成員，進來一起取暖的口號理由，然後再利用這些口號獲取更多利益，口號之下你們就是一群腦迴路異於常人，被正常人鄙視唾棄的垃圾集合體罷了。

他直言，所以啦，整天用鬼扯硬拗優越感來自我滿足、來面對自己的人生面對自己集團以外的聲音，從來沒有勇氣去面對去想想「為什麼會這樣被批評、支持度會這樣流失」的團體，怎麼可能有膽去面對去抵抗中共炮火呢？畢竟你們的勇氣只能躲在網路上、躲在敵營爭議事件築起的擋箭牌之後，才得以顯現出來嘛。因此很簡單，之所以不相信你們會抗中保台，那是因為從你們的言行就可以推斷出來，大敵當前時你們的反應，一定是跑得比誰都快的，不用討論什麼綠卡依親，就可以簡單甄別並得出如此結論。因為你們連面對真相跟腳踏實地的勇氣跟心態都沒有！

另一鄉民回文也被推爆：只要民進黨在野，失去權力跟金錢，心態絕對擺得端端正正，看是要衝撞，還是絕食的勇氣，絕對比國民黨在野厲害一百倍。請讓民進黨有機會找回初衷，不管國民黨或民眾黨執政，台灣不能失去在野的民進黨，民進黨在野，才是台灣進步，不斷向前的力量！