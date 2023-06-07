美國軍方指控，大陸一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機，引發美中雙方隔空爭執。6月3日則發生鍾雲號驅逐艦被逼迫轉向風波。前立委郭正亮5日在《全球大視野》節目強調，如果美國未來還要再「考驗意志」，這種事情多發生幾次，亞洲各國會怎麼看？香格里拉論壇與會國都看到了，他們只是不講話而已。加、澳兩國也看著辦，澳大利亞以後不會輕易來挑戰；明顯是美國搞來的加拿大，下次也不一定會來了。

「如果全部都比作戰艦，美國不一定搞得過大陸！」郭正亮直言，所以這類事情的發生，如果美國未來還要再「考驗意志」，如果這種事情一而再、再而三，發生個三次，你美國去看看亞洲各國會怎麼看你？因為大國博弈是很現實的，才不會考慮國際輿論在哪一邊，大國博弈是講究勝負！就是我是不是壓過你？國際輿論可以慢慢處理。因為大國可以影響不同國家的籌碼太多了，重點是一但搞真正的博弈，我就是要勝！

郭正亮表示，美國心態是沒有調整，一個是5月26日，另外一個海軍的是6月3日，這兩件事美國都沒有料到，中國會出手到這個程度。可是6月1日香格里拉論壇是全世界最大的國際安全對話，所以等於是與會的國家都看到了，他們只是不講話而已。所以加拿大跟澳大利亞也看著辦，看你以後敢不敢來？「我認為澳大利亞以後不會來了！」不會輕易去挑戰；而加拿大很明顯是美國搞來的，那下次就不一定會來了。