日本女星牧瀬里穗18歲時憑藉深邃五官及甜美笑容竄紅，更成為90年代代表性美少女之一，而她在2008年嫁給知名服裝設計師NIGO後便淡出演藝圈，怎料丈夫公司竟傳出營運不佳，負債高達40億日幣（約台幣8.9億元），但她仍不離不棄陪伴在丈夫身邊，如今丈夫已搖身成年賺百億的潮流教父。

根據日媒《週刊文春》報導，牧瀬里穗嫁給設計師NIGO時，丈夫所開創的品牌「A BATHING APE」，帶起一股風潮，年收入高達5億日幣（約台幣1.1億元），但流行退去後竟傳出營運出問題，包括店租金、銀行欠款總計超過40億，讓她曾被外界形容豪門婚姻失敗。

然而，這段時間她不離不棄陪伴丈夫走過低潮，之後NIGO將公司賣給香港I.T集團後，保留品牌創意總監的位置，並成為Uniqlo、adidas（愛迪達）、KENZO等知名品牌的設計師，且具銀行知情人士透露，如今他擔任CEO的公司「OTSUMO」，最新統計年營業額高達100億日幣，他更被封為「潮流教父」。

如今陪伴丈夫成功度過危機的牧瀬里穗，近年來也逐漸公開自己的家庭生活，更曝光夫妻倆在東京住高樓層豪宅，客廳整排玻璃窗還可眺望東京鐵塔，據悉，該豪宅房租250萬日幣（約56萬台幣），室內家具都為丈夫選購，此外，夫妻還在京都、關東郊外蓋別墅，丈夫還貼心為有修習茶道的老婆設置了茶室、庭園。

事實上，牧瀬里穗18歲時參加選秀大賽出道後，由於亮麗的外型讓她快速爆紅，之後參與許多廣告及電視劇拍攝，其中為JR東海拍攝的電視廣告至今仍是熱門影片，電視劇代表作包括《二十歲的約束》、《西遊記》等。