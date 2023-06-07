大學甄選入學委員會今天公布繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）錄取結果，11個醫學系要招192個學生，最後全部招滿；7個牙醫系要招36個學生，最後僅錄取35人，台大牙醫系有1個缺額。

大學繁星推薦第1類至第7類學群的招生不用二階甄試，但屬於第8類學群的醫學系、牙醫系則需要。甄選委員會已在3月21日公布繁星推薦第1至7類學群的錄取結果，但第8類學群則在今天才公布。

依大學甄選入學委員會統計，今年大學繁星推薦第8類學群，包含11所大學醫學系參與招生，提供一般生192個名額，583人次報名，350人次通過篩選，最後錄取192人。

至於牙醫系部分，有7校參與招生，提供一般生36個名額，228人次報名，67人次通過篩選，最後錄取35人。台大牙醫系提供2個名額，僅錄取1人，出現1個缺額。

台大冊組組長李宏森表示，台大牙醫系二階甄試，考生必須參加實作，但僅1名考生符合系上設定的標準，因此牙醫系最後只錄取1人，出現的1個缺額將流用到分發入學管道。