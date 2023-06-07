關山鎮有機田區出現黑椿象蟲的危害，導致產量銳減。在經過多次協調後，台東縣政府同意有條件地採取燒稻草的高溫防治作業。關山鎮長彭成豐今天表示， 6月15日起分區分時段開燒，呼籲農民按照分時段燃燒，也提醒未申請的農民切勿隨意焚燒，以免受罰。

台東關山鎮共計有3000多公頃的良田，是台東最大良質米產區。先前推廣有機稻作，去年超過100公頃的有機水稻田區，成為稻黑椿象溫床，因此農民也不斷反映，希望能夠開放燒稻草，以高溫防治病蟲害，在地縣議員陳宏宗也曾在議會質詢上，批評禁燒稻草政策危害農作，呼籲縣府傾聽民意。

台東縣政府環保局因此同意根據空氣汙染防治法第90條規定，為緊急防止傳染病擴散，專案同意農民申請焚燒稻草，由關山鎮公所主辦專案焚燒業務，農民必須向公所提出申請。

彭成豐說明，全縣稻作有3000多公頃，此次不僅有機，連慣行栽培的稻田也開放申請，目前以米廠契作的農戶優先，共有約2000公頃的稻田申請焚燒。為避免同時間同區域大量焚燒，公所已排定分區分時的焚燒作業，今日辦理說明會，請農民向公所農業課並按照分配時間焚燒。

目前關山鎮公所排定燃燒稻草的時間為6月15日到7月27日，每週二、三、四分區焚燒，時間從早上9點到下午5點，但6月22日端午節全日禁燒。非契作農戶可於6月12至30日向鎮公所申請。