吳汶芳提倡環保不遺餘力。（理響音樂提供）

吳汶芳自出道以來提倡環保不遺餘力，除了用音樂推廣環保外，更以身作則把環保融入生活日常，像是為了響應減碳，吳汶芳開始嘗試吃素，茹素6年的她大力提倡吃素好處，「除了思緒更清楚，也會更注重吃下去的食物，營養也比較均衡！」

此外，定期帶歌迷去淨灘的她近年常號召歌迷們一起參與淨灘行動，「把垃圾變成樂器，真的很有成就感」，樂當海洋清道夫的她還自嘲「大嬸心態」，捨不得丟掉這些廢棄物。

有趣的是，吳汶芳的愛貓似乎受主人「愛撿垃圾」環保作息影響也愛上玩垃圾，她笑說：「我家裡的資源回收區旁就是給貓咪玩的遊戲區，不過我的貓很賤，花錢買玩具給牠玩牠不要，但給牠垃圾卻會玩得很起勁！」值得一提的是，最近加入新東家「理響音樂」吳汶芳，在拍攝宣傳照時還發揮長才自己打理新造型，裙子上的每一塊拼布，都是來自回收的牛仔褲組合而成，配戴的耳環更是拿了媽媽的二手牛仔褲親手改製而成，展現屬汶式風格的綠色穿衣哲學。

吳汶芳出道以來憑藉著純淨獨特「汶式唱腔」征服無數樂迷，獲得許多與戲劇合作的機會，作品不僅搭了超過10多部戲劇主題曲，其中令人耳熟能詳的〈孤獨的總和〉、〈無窮〉、〈想啊想著你〉等歌還因搭劇後更夯，在數位點擊總成績超過3000萬次，受封「戲劇主題曲專業戶女王」。她今年風光簽入新東家後星途更旺更開，演出邀約不斷，本周末將在「2023第四屆國家海洋日 音樂會」擔任嘉賓。