徐若瑄今（14日）出席公益活動，為受暴婦幼發聲，近日台灣掀起「＃MeToo」浪潮，被問及性騷擾議題，她驚曝年輕時拍戲曾被「假公濟私」的對手男演員吃豆腐的慘痛經歷，讓她氣到「想賞對方6巴掌」，也直呼：「永生不必再見面！」

徐若瑄憶起當時是2人在拍吻戲，不過近景已拍完，鏡頭拉遠拍全景，雙方的臉都已經看不太清楚的狀態，她語帶保留地表示「但對方依然還在戲的狀態裡」，但當時因為自己年紀太小，加上心疼工作人員，還是忍住把該場戲演完。

徐若瑄驚曝年輕時曾被對手男演員揩油。（陳俊吉攝）

最後她也不忘提醒其他女性演員要好好保護自己，「安全最重要的，那時候是因為年紀太小會害怕，不敢說出來，如果再給我一次機會，我會直接賞他6巴掌，現在的我會讓這場戲拍不成！請導演想辦法怎樣把這場戲做結束。」

徐若瑄提醒其他女性演員要好好保護自己。（陳俊吉攝）

徐若瑄也透露，自己14歲就出道，很感謝身邊都會有工作人員陪伴，加上自己不敢1個人住飯店，只要出外住宿，助理和經紀人都會和她同房，「我通常不會只有1個人的時候，所以盡可能不要落單也很重要」，避免憾事發生。