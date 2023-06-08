國民黨總統參選人侯友宜8日前往政治大學與學生座談，場外有學生手持標語抗議，質疑侯的選舉行程狂拉票，卻不管新北幼兒園餵藥案。（姚志平攝）

新北市長侯友宜今天至政大與青年座談，會前受到學生團體針對近期發生的新北幼兒園教師餵藥事件抗議。對於該事件，侯友宜表示，一定會對加害者嚴懲，他也感到痛心，深深感到抱歉，對此鞠躬道歉。

侯友宜說，居然老師有這樣的行為，讓孩童受到這樣的傷害，還讓家長惶恐不安，他感到難過痛心外，也不斷自責，對他來說，保護孩子健康永遠是他的職責，一定和孩子、家長站在一起，對加害者嚴懲，全力捍衛幼兒健康。

侯友宜說，市府第一時間接到檢舉就報請檢察官，也成立專案小組，啟動行政調查，事實調查真相才了解不是單一個案，這行為讓他非常難過自責，到現在他都有全部掌握狀況。

侯友宜強調，相關局處已經在積極查處，做得不夠好、不夠周全，他深深抱歉，也向大眾深深一鞠躬致歉，他目標是一起努力保護孩子，「捍衛孩子健康永遠是我們的責任。」他也感謝抗議的同學，聲音他聽到了，會調整步伐做到更好。