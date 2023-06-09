新北板橋某私立幼兒園爆出有老師疑似餵食幼童藥物，已有多名幼童體內被驗出「巴比妥」等藥物。衛生福利部昨（8）成立單一窗口，衛福部次長王必勝表示，目前共有6名學童至部立台北醫院抽血檢驗，家長亦要求做毛髮檢驗，但由於國內僅有3處有該技術，將和新北衛生局討論後統一處理送件。

幼兒園爆發疑似餵藥案，衛福部昨天已責成部立台北醫院成立專線(02)22765566轉2536，針對事件相關兒童之檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助。王必勝表示，截至今天中午，共有59通進線，其中51通是新北民眾，另外8通來自外縣市，大部分是詢問檢驗等專業問題，家長最主要擔心若孩子真的有服用相關藥物，後續會有哪些長期影響。

王必勝指出，目前有6位幼童前來部立台北醫院看診，除了抽血檢驗之外，家長也要求毛髮檢驗；但目前國內僅有三處有毛髮檢驗技術，包括調查局、台北榮民總醫院和中山醫學大學附設醫院，並未開放一般民眾檢驗，因此衛福部會將相關個案彙整後，和新北衛生局討論後統一送件。

根據食藥署網站，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）屬中樞神經抑制劑，臨床上用於治療失眠、鎮靜、誘導麻醉及癲癇等於第三級管制藥品，王必勝表示，管制藥品共有四級，第三、四級通常是在醫療院所或藥局端自行管理，食藥署每年都有稽查計畫，會針對200到300家醫療院所及藥局進行稽查。

王必勝提到，巴比妥也可能被製成毒品在市面上流通，例如紅中、青發等；由於目前尚未確定藥物來源，先不宜多做臆測，待檢調結果出爐，看看是否有醫療院所或藥局違反相關規定，並做後續處理。

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