王力宏昨在曼谷演唱會尾聲，預告下一站將唱回台北。（寬魚國際提供）

「金曲歌王」王力宏10日在泰國曼谷舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，不僅票房滿座，更創下好口碑，他會後在慶功宴上，除了感謝主辦單位「Newbie Media Co. Ltd」與「寬魚國際」，也大方分享演出心情，這也是他歷經離婚風波後首度面對媒體。

王力宏說，其實以前常來泰國拍廣告、做演出、也當過MTV頒獎典禮的主持人，「有一段時間常常來，跟Tata變成好朋友，Tata就一直說要看演唱會，就到今天才是第一次」，Tata是泰國天后，昨也現身慶功宴與他敘舊。而他這次在從機場一下飛機，就看到很多十幾年沒見的歌迷朋友，很感動他們一直跟到飯店，演唱會現場有很多泰國歌迷都會唱他的中文歌，也讓他覺得相當開心，直呼「粉絲超熱情！」

談到他在演唱會上展現新樂器Harpejji（哈琶吉），他表示，「我跟它生活了兩個月了，兩個月就上手了」，特別買了兩把，紫色的是特別訂做，算是最常陪伴他的琴，也是亞洲第一次有人在台上公開表演這個樂器，他特別用來演唱新歌〈ONE一個〉與〈想見就能相見〉。至於心情？他則說，年初在賭城演出比較緊張，「 今天比較放鬆一些」。

王力宏距離上一次在台北小巨蛋演出，已經是2019年「龍的傳人2060世界巡迴演唱會」，他昨晚驚喜宣布曼谷站圓滿落幕後，下一站就是台北，表示心情「很期待！」但會保持平常心，「該準備的都一定會準備，至於是什麼東西現在還不能透露」，對於細節保密到家。據了解，王力宏「ONE Leehom Wang 一個王力宏」將於秋天在台北小巨蛋開唱。